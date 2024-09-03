Осужденный на 16 лет житель Крыма передавал ГУР данные о кораблях с "Калибрами"

Житель Севастополя, которого суд приговорил на 16 годам колонии, рассказал, что передавал Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины информацию о перемещении российских кораблей с "Калибрами", местах их дислокации и точках размещения средств противовоздушной обороны (ПВО).
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