В СМИ засомневались в том, что скандальный актер исполнит роль политика в биографическом фильме. Портал Regions с ссылкой на бизнесмена Андрея Ковалева, в усадьбе которого планируют снимать фильм, сообщил, что на роль Владимира Жириновского проведут новый кастинг.
Так сыграет Кологривый Жириновского или нет?
Комментарии
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ninikooo Митусова
Кологоивый идет по стопам А.Панина - « звездануло парняэ
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16 час.
ninikooo Митусова
« звездануло парня». Не стоит портить роль В Жириновского, кто знает, что этот чудило завтра « выкинет»?
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16 час.
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