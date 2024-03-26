Так сыграет Кологривый Жириновского или нет?

В СМИ засомневались в том, что скандальный актер исполнит роль политика в биографическом фильме. Портал Regions с ссылкой на бизнесмена Андрея Ковалева, в усадьбе которого планируют снимать фильм, сообщил, что на роль Владимира Жириновского проведут новый кастинг.