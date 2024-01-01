У Лукашенко дома живет хамелеон Жорик, похожий на символ 2024 года

Telegram/Пул Первого В доме президента Белоруссии Александра Лукашенко живет хамелеон по кличке Жорик, который похож на символ 2024 года – дракона, пишет близкий к лидеру республики Telegram-канал "Пул Первого".
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