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У Лукашенко дома живет хамелеон Жорик, похожий на символ 2024 года

У Лукашенко дома живет хамелеон Жорик, похожий на символ 2024 года

Telegram/Пул Первого В доме президента Белоруссии Александра Лукашенко живет хамелеон по кличке Жорик, который похож на символ 2024 года – дракона, пишет близкий к лидеру республики Telegram-канал "Пул Первого".

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