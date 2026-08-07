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На Украине пожаловались на увеличение в четыре раза ударов по одному из регионов

На Украине пожаловались на увеличение в четыре раза ударов по одному из регионов

Россия в четыре раза увеличила количество ударов по Сумам при помощи корректируемых авиабомб (КАБ). Об этом заявил первый заместитель главы Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Бабич, передает «УНИАН».

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