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Гаджиев рассчитывает, что игроки сборной России отдадут все силы на матч с Камеруном

Гаджиев рассчитывает, что игроки сборной России отдадут все силы на матч с Камеруном

Контрольная игра состоится в четверг, 12 октября.Контрольная игра состоится в четверг, 12 октября.Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

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