Гаджиев рассчитывает, что игроки сборной России отдадут все силы на матч с Камеруном

Контрольная игра состоится в четверг, 12 октября.Контрольная игра состоится в четверг, 12 октября.Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче товарищеском матче между сборными России и Камеруна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)