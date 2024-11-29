Непристойный подарок на Рождество смутил популярную 89-летнюю актрису

Популярная британская актриса театра и кино Джуди Денч приняла участие в благотворительной акции организации по оказанию помощи при стихийных бедствиях и записала видео с распаковкой подарков на Рождество.
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