На Кубани беременная женщина потеряла ребенка во время лечения, однако дело «замяли»Жительница Краснодарского края рассказала о том, что не согласна с результатами расследования в региональном СУ СК уголовного дела по факту некачественного лечения.
На Кубани беременная женщина потеряла ребенка во время лечения, однако дело «замяли»Жительница Краснодарского края рассказала о том, что не согласна с результатами расследования в региональном СУ СК уголовного дела по факту некачественного лечения.
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