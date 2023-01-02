Живая Кубань

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На Кубани беременная женщина потеряла ребенка во время лечения, однако дело «замяли»

На Кубани беременная женщина потеряла ребенка во время лечения, однако дело «замяли»

На Кубани беременная женщина потеряла ребенка во время лечения, однако дело «замяли»Жительница Краснодарского края рассказала о том, что не согласна с результатами расследования в региональном СУ СК уголовного дела по факту некачественного лечения.

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