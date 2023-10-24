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Смоленская Газета

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В Смоленской области участники форума «Смола – 2023» познакомились с профессией энергетика

В Смоленской области участники форума «Смола – 2023» познакомились с профессией энергетика

В Смоленской области представители Совета молодежи филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» выступили спикерами на областном ежегодном молодежном образовательном форуме «Смола-2023», который прошел на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Смена».

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