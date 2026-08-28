Новая бомба ВС РФ разнесет ПВО ВСУ и мосты в хлам: что известно о УМПД-5Р?

В небе над Кривым Рогом заметили новейшую российскую высокоточную дальнобойную бомбу — УМПД-5Р. Видео с боеприпасом появилось в соцсетях: утверждается, что он оснащен турбореактивным двигателем и способен преодолевать расстояние до 200 км.
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