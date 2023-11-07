Торжество во время войны. Фотографии легендарного парада 1941 года

Военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции состоялся в самый разгар битвы за Москву Военный парад в честь годовщины Великой Октябрьской социалистической революции состоялся 80 лет назад, 7 ноября 1941 года, на Красной площади в Москве.