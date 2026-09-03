Трамп ввел новые пошлины в борьбе с дронами китайского производства

В четверг администрация Трампа ввела пошлины в размере до 100% на дроны, продолжив свою давнюю кампанию по сдерживанию развития китайской индустрии беспилотных летательных аппаратов и стимулированию внутреннего производства, пишет 3 сентября газета The New York Times.
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