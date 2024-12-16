Как остановить развитие ангины в сезон ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. При первых признаках ОРВИ, которые проявляются прежде всего болью в горле, необходимо полоскать его, а не "пшикать" спреями, чтобы купировать развитие ангин и фарингитов.
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