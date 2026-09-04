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Табиб гомерне озайта торган файдалы ризык турында сөйләде

Дәүләт мәгариф университетының медицина факультетының хирургия кафедрасы өлкән укытучысы Александр Умнов гомерне озайта торган файдалы ризык турында сөйләде.

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