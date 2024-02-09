Театр абсурда
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Театр абсурда

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Секретное послание Путину от Трампа. Истинная причина визита Такера Карлсона в Россию

Секретное послание Путину от Трампа. Истинная причина визита Такера Карлсона в Россию

ИГОРЬ  ЛИСИН Визит Такера Карлсона в Москву вызвал настоящий фурор среди отечественной публики. Кто-то возмущается тому, что приезд американского журналиста так широко освещается в СМИ и блогосфере, кто-то, напротив, говорит: это же классно, ведь Россию посетил один из главных лидеров консервативного общественного мнения Соединённых Штатов.

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