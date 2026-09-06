"Динамо" одержало победу над "Спартаком" в матче РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над «Спартаком» в 7-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).Встреча проходила на «ВТБ Арене» и завершилась со счетом 2:1.
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