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Чемпионат Турции. «Бешикташ» примет «Фенербахче» и другие матчи

Лидирующий «Фенербахче» приедет в гости к «Бешикташу», занимающему 2-е место, и другие встречи. Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Бююкчекмедже – Маниса Дата проведения 10 мая, 15.

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