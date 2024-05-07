В Ульяновской области внесли изменения в правила добычи сурков

В Ульяновской области анонсированы изменения в организации летнего сезона охоты. По информации представителей Министерства природы региона, начиная с 15 июня жителям и гостям области будет предоставлена возможность охотиться на сурка-байбака.
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