Главком ВСУ Сырский заявил о переходе к обороне

Сырский также ответил на вопрос о том, когда по его мнению завершится конфликт на Украине. Главком ВСУ Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF сделал ряд заявлений по поводу предстоящих действий украинских военных в зоне боевых действий.
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