Главком ВСУ Сырский заявил о переходе к обороне

Сырский также ответил на вопрос о том, когда по его мнению завершится конфликт на Украине. Главком ВСУ Александр Сырский в интервью германскому телеканалу ZDF сделал ряд заявлений по поводу предстоящих действий украинских военных в зоне боевых действий.