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ТАСС

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Боец Зиль рассказал, как жена придумала ему позывной

Боец Зиль рассказал, как жена придумала ему позывной

МЕЛИТОПОЛЬ/, 14 сентября. /ТАСС/. Жена перед отправкой мужа на спецоперацию придумала ему позывной Зиль, что в переводе с ее родного языка означает "шустрый", "красавчик".

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