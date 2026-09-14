Боец Зиль рассказал, как жена придумала ему позывной

МЕЛИТОПОЛЬ/, 14 сентября. /ТАСС/. Жена перед отправкой мужа на спецоперацию придумала ему позывной Зиль, что в переводе с ее родного языка означает "шустрый", "красавчик".
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