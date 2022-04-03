БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 568 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Морозов
    До тех пор, пока армией будет командовать лейтенант запаса, единственным достижением которого является то, что он сын...Без паники, Киеву...
  • picarev Писарев
    Это аукается двойное гражданство для "элиты безмозглой".ТИХО КРИЧАЛИ: НА ...
  • Александр Ляшенко
    Вот что для россиян важно:" Если там присутствует Абрамович, то тогда, извините, могу и я потребовать своё присутстви...ДИВЕРСИЯ В БЕЛГОР...

ПРОНЬКО: МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЖЁСТКО. НЕЛЬЗЯ ЗАИГРЫВАТЬ С ТЕМИ, КТО УНИЖАЕТ РОССИЮ

ПРОНЬКО: МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЖЁСТКО. НЕЛЬЗЯ ЗАИГРЫВАТЬ С ТЕМИ, КТО УНИЖАЕТ РОССИЮ

ФОТО: JUST LIFE / SHUTTERSTOCK.COM ЮРИЙ ПРОНЬКО В ситуации, когда нас обворовали, забрали $300 млрд из русских ЗВР, десятки миллиардов русских активов на Западе, в России находятся силы, которые продолжают заискивать перед жуликами и ворами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх