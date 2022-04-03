ПРОНЬКО: МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ ЖЁСТКО. НЕЛЬЗЯ ЗАИГРЫВАТЬ С ТЕМИ, КТО УНИЖАЕТ РОССИЮ

ФОТО: JUST LIFE / SHUTTERSTOCK.COM ЮРИЙ ПРОНЬКО В ситуации, когда нас обворовали, забрали $300 млрд из русских ЗВР, десятки миллиардов русских активов на Западе, в России находятся силы, которые продолжают заискивать перед жуликами и ворами.