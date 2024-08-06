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Царьград

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В Самаре полиция и ОМОН наведались к мигрантам на стройку

В Самаре полиция и ОМОН наведались к мигрантам на стройку

Пять человек работали без разрешения, ещё двое нарушили правила въезда в Россию.В Самаре полицейские вместе с ОМОНом наведались на строительный объект в Куйбышевском районе.

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