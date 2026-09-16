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Царьград

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Собянин объявил победителей грантов 2023 для московских НКО

Собянин объявил победителей грантов 2023 для московских НКО

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил результаты конкурса грантов для социально ориентированных НКО. Из 650 заявок победителями признаны 205 проектов.

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