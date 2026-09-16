Собянин объявил победителей грантов 2023 для московских НКО

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил результаты конкурса грантов для социально ориентированных НКО. Из 650 заявок победителями признаны 205 проектов.
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