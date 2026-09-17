Вашингтон достал скрытый козырь на орбите, но Россия спутала все карты Заявление США о наличии орбитального оружия усилило дискуссию о новом этапе космического противостояния между мировыми державами Американские власти раскрыли существование орбитального оружия.
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