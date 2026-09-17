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Славянская доктрина

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Вашингтон достал скрытый козырь на орбите, но Россия спутала все карты

Вашингтон достал скрытый козырь на орбите, но Россия спутала все карты

Вашингтон достал скрытый козырь на орбите, но Россия спутала все карты  Заявление США о наличии орбитального оружия усилило дискуссию о новом этапе космического противостояния между мировыми державами Американские власти раскрыли существование орбитального оружия.

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