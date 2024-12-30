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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Котов проиграл в финале квалификации в Гонконге

Котов проиграл в финале квалификации в Гонконге

В финале квалификации первый сеяный уступил Марку-Андреа Хуслеру – 6:7(7), 4:6. В первом круге россиянин прошел Валентена Руайе – 3:6, 7:5, 7:6(5).

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