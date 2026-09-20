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«Бюджету хорошо и всё до лампочки»: кризис в России заканчивается, а деньги – нет

«Бюджету хорошо и всё до лампочки»: кризис в России заканчивается, а деньги – нет

Бензиновый кризис в России должен пойти на спад осенью, потому что статистически в этот период в стране снижается потребление топлива, а пик потребления приходится на лето.

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