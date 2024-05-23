Китай и Бразилия опубликовали меморандум о ситуации на Украине

КНР и Бразилия считают переговоры единственным способом урегулирования ситуации на Украине. Вместе с тем Пекин и Бразилия заявили о необходимости проведения мирной конференции, которую признают Москва и Киев, пишет агентство Синьхуа.
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