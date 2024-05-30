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Бомбы в полторы тонны громят ВСУ по 40 раз в день: Карта специальной военной операции на Украине на 30 мая 2024 года

Бомбы в полторы тонны громят ВСУ по 40 раз в день: Карта специальной военной операции на Украине на 30 мая 2024 года

Бомбы в полторы тонны громят ВСУ по 40 раз в день: Карта специальной военной операции на Украине на 30 мая 2024 года Юлия СоколоваВ последние месяцы украинская армия ощущает всю мощь российских корректируемых авиационных бомб КАБ-1500, названных в войсковых кругах «полуторками» из-за их веса в 1,5 тонны.

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