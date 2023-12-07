Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 046 подписчиков

Убийство экс-надепа Рады Кивы: Стало известно, кто расследует дело

Убийство экс-надепа Рады Кивы: Стало известно, кто расследует дело

Стало известно, кто теперь расследует дело об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы.Выяснилось, что уголовное дело об убийстве бывшего нардепа Верховной рады Украины Ильи Кивы передано в управление по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх