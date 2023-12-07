Убийство экс-надепа Рады Кивы: Стало известно, кто расследует дело

Стало известно, кто теперь расследует дело об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы.Выяснилось, что уголовное дело об убийстве бывшего нардепа Верховной рады Украины Ильи Кивы передано в управление по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК.
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