Убийство экс-надепа Рады Кивы: Стало известно, кто расследует дело

Стало известно, кто теперь расследует дело об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы.Выяснилось, что уголовное дело об убийстве бывшего нардепа Верховной рады Украины Ильи Кивы передано в управление по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК.