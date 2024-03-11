Пакистан представил новый танк Haider

Army Recognition: Пакистан представил первый образец нового танка Haider Пакистан представил первый образец нового танка собственного производства Haider, который разработали в рамках сотрудничества между пакистанской компанией Heavy Industries Taxila и китайской NORINCO.
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