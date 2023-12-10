Госдеп уведомил о работе над помощью арестованному в РФ гражданину США

В Госдепе США в субботу, 9 декабря, заявили о работе над предоставлением помощи арестованному ранее в Санкт-Петербурге гражданину России и Соединенных Штатов Юрию Малеву, которого обвинили в реабилитации нацизма.
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