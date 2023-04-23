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Россиянин Павлович нокаутировал американца Блейдса в первом же раунде

Россиянин Павлович нокаутировал американца Блейдса в первом же раунде

В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 71. Российский тяжеловес Сергей Павлович одержал победу, нокаутировав американца Кертиса Блейдса в первом же раунде.

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