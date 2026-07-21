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Реальный удар на пробах и тайный брак: как сейчас живет звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская

Реальный удар на пробах и тайный брак: как сейчас живет звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская

+Первый съёмочный день популярного сериала «Мажор» начался для исполнительницы главной роли с сильных эмоций и вполне реального физического столкновения.

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