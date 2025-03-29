В США призвали Россию взять под контроль Одессу

России стоит взять под контроль Одессу и отрезать Украину от Черного моря. С таким призывом выступил бывший начальник аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
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