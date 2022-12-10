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Медицина по-собински: пока пациент ждал возврат за льготные лекарства, он умер

Медицина по-собински: пока пациент ждал возврат за льготные лекарства, он умер

Денежную компенсацию за потраченные на препараты средства получит жена покойного.Инвалиду 1 группы из города Собинки Владимирской области был рекомендован длительный приём лекарственного препарата и был выписан рецепт на бесплатное приобретение.

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