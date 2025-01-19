Хоррор-версия Stardew Valley, Welcome to Elderfield, вышла в альфе Предстоящая релиз в Steam под ...

Хоррор-версия Stardew Valley, Welcome to Elderfield, вышла в альфеПредстоящая релиз в Steam под названием Welcome to Elderfield сочетает в себе элементы симулятора фермы и социальные механики из Stardew Valley, добавляя к ним уникальную эстетику ужаса с более мрачным тоном и визуальным стилем.
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