«Это был удар»: как арест Чекалиных подставил команду шоу «Выжить в Дубае»

В прошлом году Лерчек стала ньюсмейкером номер один. Мало того, что ее повторно арестовали из-за проблем с налогами, так она еще не лучшим образом проявила себя в реалити на ТНТ, закрутив роман с женатым Натаном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии