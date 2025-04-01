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«Это был удар»: как арест Чекалиных подставил команду шоу «Выжить в Дубае»

«Это был удар»: как арест Чекалиных подставил команду шоу «Выжить в Дубае»

В прошлом году Лерчек стала ньюсмейкером номер один. Мало того, что ее повторно арестовали из-за проблем с налогами, так она еще не лучшим образом проявила себя в реалити на ТНТ, закрутив роман с женатым Натаном.

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