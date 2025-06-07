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Царьград

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Россия призывает Киев забрать тела 6000 бойцов ВСУ для достойного захоронения

Россия призывает Киев забрать тела 6000 бойцов ВСУ для достойного захоронения

Владимир Мединский, помощник Президента России, обратился к Украине с призывом вернуть тела шести тысяч военнослужащих ВСУ для их достойного погребения.

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