Лантратова заявила о подготовке нового обмена пленными с Украиной

Россия и Украина ведут переговоры о новом обмене. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова уточнила, что ведутся переговоры по двум категориям: военнопленные и гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут вернуться домой.
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