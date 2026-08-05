ЦСКА отказался продавать Кисляка, «Спартак» слил ненужного форварда. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в России«Бешикташ» сделал предложение по КислякуЖурналист турецкого To Sports Resmi Осман Алтунтерим в видео, опубликованном изданием Lüpen Sports, сообщил, что «Бешикташ» предложил ЦСКА 20 миллионов евро за полузащитника Матвея Кисляка.