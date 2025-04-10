«Путин выбрал Пекин»: Почему китайские СМИ разглядели исторический поворот в 15-секундном жесте? Встреча Владимира Путина с министром иностранных… «Длинный стол для Запада, рукопожатия для Востока»: Как встреча Путина с Ван И переписала правила дипломатии .