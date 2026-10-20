Владимир Зеленский заявил в понедельник, что решения, принятые Соединенными Штатами в отношении конфликта на Украине, включая задержки поставок оружия и ограничения на обмен разведывательной информацией, ему «трудно объяснить».
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Какой он на хрен друг. Из-за Украины страдает весь мир. Стереть с лица земли эту долбаную укропию.