The Wall Street Journal: готовить нападение на Израиль ХАМАС помогал Иран

Готовить нападение на Израиль палестинскому исламистскому движению ХАМАС помогал Тегеран. С соответствующим утверждением, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», выступила газета The Wall Street Journal (WSJ).
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