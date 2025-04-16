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Гоночный автомобиль Шумахера выставят на аукцион

Гоночный автомобиль Шумахера выставят на аукцион

Аукционный дом RM Sotheby’s выставит на торги автомобиль Ferrari F2001.На нём легендарный автогонщик Михаэль Шумахер в 2001 году одержал победу на гонке "Формула-1" Гран При Монако, а на этапе в Венгрии стал в четвёртый раз чемпионом мира.

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