Какой сегодня день: 10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина

10 февраля отмечается памятная дата в мире русской литературы – в этот день вспоминают великого русского поэта, прозаика, драматурга, литературного критика Александра Сергеевича Пушкина, признанного основоположником литературного языка.
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