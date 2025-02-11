15 странных находок, которые не разгадаешь без подсказки

А вы заметили, как мы разленились из-за интернета? Мы уже даже не ищем ответ на просторах всемирной паутины, мы просто спрашиваем у людей в соцсетях или искусственного интеллекта в надежде получить готовый ответ.
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