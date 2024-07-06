Подача электричества восстановлена в Приморско-Ахтарске после атаки БПЛА

Аварийные работы полностью завершены.Врио министра топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник сообщил, что в Приморско-Ахтарске специалисты полностью завершили аварийные работы по восстановлению электроснабжения.
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