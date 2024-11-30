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Дрозд не будет оспаривать обвинения ITA: «Эта тема меня никак не беспокоит. Почему спустя десять лет, а не сразу после боя вскрывают эти пробы и говорят о том, что не так?»

«Мы советовались, а стоит ли ввязываться в эту историю. Со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) решение уже принято.

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