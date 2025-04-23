Как сложилась судьба актрисы Александры Афанасьевой-Шевчук

Звезда «Исцеления любовью» Александра Афанасьева-Шевчук изначально не собиралась выбирать актерскую профессию, несмотря на то, что выросла в семье актрисы и композитора, а для того, чтобы обрести счастье ей пришлось пережить страшную аварию.