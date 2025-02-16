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Царьград

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Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    есть ещё гнида затулло! тоже постоянно твердит о пользе мутантов.Депутаты на зарпл...
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    Это не исключено....Нужен СМЕРШ...Депутаты на зарпл...
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    Правильно сделали ибо не хер с таким диагнозом в имамы лезть!В ЮАР застрелили ...

Евросоюз - всё. Пошёл развал. Старые методички сработали

Евросоюз - всё. Пошёл развал. Старые методички сработали

Евроcоюз разваливают по методичке СССР. Дело в валюте. Давайте вспомним, как всё происходило тогда. Доложим вам: старые методички снова сработали.

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Комментарии
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Eduard
И в итоге остались окружонными врагами,почти без союзников!
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22 час.
Eduard
Это не политика ,а дебилизм.А Европа всё что мы потеряли,подняла!
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22 час.
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