Госдума предложила проверить пожарную безопасность на всех складах маркеплейсов

Первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев предложил главе МЧС Александру Куренкову проверить соблюдение норм пожарной безопасности на всех складах маркетплейсов в России после ЧП на Wildberries в Санкт-Петербурге.
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